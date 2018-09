المتوسط:

أصدرت القوة الثامنة «النواصي» بيانًا رحبت خلاله بالهدنة والاتفاق الذي تم بين «سوق الجمعة، تاجوراء، ترهونه، ولواء الصمود» والذي دعا لحقن الدماء بين الأخوة الفرقاء، بهدف وأد الفتنة الجهوية والمناطقية.

كما استنكر البيان، الذي نشره الحساب الرسمي للقوة الثامنة (النواصي)، عبر فيس بوك، مظاهر الفوضى من اللباس والألفاظ التي تداولتها صفحات التواصل الاجتماعي، مؤكد على أن بناء الدولة لا يتم إلا عبر مؤسسات نظامية من جيش وشرطة واحتكار كامل للسلاح بيد الدولة.

ورحب البيان، بالترتيبات الأمنية التي أصدرها القائد الأعلى للقوات المسلحة، لافتًا إلى «الاستعداد بالإلتزام الكامل ببنودها التي لم نطلع على كامل تفاصيلها طالما الهدف بناء الدولة وإنهاء مظاهر التسلّح الجهوي والمناطقي»

وأكد «البيان» على دعم «تحرير مؤسسات الدولة السيادية ووزاراتها والبنك المركزي والبنوك التجارية من أي هيمنة أو ارتهان للتشكيلات المسلحة».

وتابع؛ «نؤكد بأن العاصمة طرابلس ليست حكر على أحد وأن خصوصيتها تتمثل في كونها عاصمة الجميع، فبالتالي لا نستنكر استنفار بعض المدن والقوات الغربية والوسطى للتدخل لفض النزاع، وندعوا البعثة الأممية والمجلس الرئاسي الاستعجال في تنفيذ الترتيبات الأمنية».

وأوضح البيان «الرفض الكامل لكل المسميات والتشكيلات المسلحة بالعاصمة إلا مسمى الجيش والشرطة (مديرية الأمن طرابلس الكبرى وفروعها) مع ضرورة حل كل التشكيلات المسلحة الاخرى وإدماج عناصرها الراغبون في الانخراط في المؤسسات الأمنية والشرطية والجيش أو تسريحهم للعمل المدني والتأهيل».

وختم البيان، مطالبًا «بمحاسبة دواعش المال العام والتحقيق مع كل من تورط بسرقة مال الليبيين وتقديمه للجهات المختصة والمتمثلة في النائب العام».

The post «النواصي» ترحب بالهدنة.. وتؤكد: بناء الدولة لا يتم إلا عبر مؤسسات نظامية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية