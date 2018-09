داخلية المؤقتة تحذر السائقين من السيول الجارفة بطريق «جردس – طبرق»

المتوسط:

أصدرت وزارة الداخلية التابعة للحكومة المؤقتة، تحذيرًا لسائقي المركبات الآلية مستخدمي الطريق الصحراوي الرابط بين جردس وطبرق باتخاذ الحيطة والحذر أثناء قيادتهم خصوصا بمنطقة المخيلي التي شهدت سيولا جارفة بسبب تساقط كميات كبيرة من الغيث النافع.

وأهاب الحساب الرسمي للمؤسسة الوطنية للموارد المائية ليبيا، عبر فيس بوك، بالمسافرين غرب بنغازي الانتباه لانعدام الرؤية من المنطقة الواقعة من قميس وحتى بعد أجدابيا.

وجددت وزارة الداخلية دعوتها لسالكي الطّريق باتخاذ الاحتياطات اللّازمة وترك مسافة الأمان والتّخفيف من السّرعة وعدم المجازفة بعبور الأودية والمستنقعات المائية، مع ضرورة استعمال الأضواء أثناء التّنقّل والتّقيّد بقواعد السّير والمرور، والتحرك في أضيق نطاق وللأهمية القصوى.

