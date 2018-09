ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ أﻣﻦ ﺍﻟﺠﻔﺎﺭﺓ تعلن الاستغناء عن 249 ﺷﺮﻃيًا ﺑﺴﺒﺐ تخلفهم عن أﻋﻤﺎﻟﻬﻢ

المتوسط:

أعلنت مديرية أمن الجفارة، الاستغناء عن 249 شرطيًا وموظفًا، وذلك بعد ﺇﻋﻄﺎﺀ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﻤﺬﻛﻮﺭﻳﻦ أكثر من مرة ﻟﻺﻟﺘﺤﺎﻕ ﻭﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﻢ ﻭﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺯﻣﻼﺋﻬﻢ، حيث ﻧﺒﻬﺖ المديرية ﻋﻠﻰ ﺇﺗﺨﺎﺩ ﺑﻌﺾ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺿﺪ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﻴﻦ.

وأوضح الحساب الرسمي لمديرية أمن الجفارة، عبر فيس بوك، أن بناءً على ذلك ﺗﻢ ﺍﻻﺳﺘﻐﻨﺎﺀ عنهم ﻭﻧﻘﻠﻬﻢ ﺇﻟﻰ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ، لافتة إلى أنه يجب ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ.

وأكدت المديرية أنه سوف ﻳﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻧﻘﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺒﺎﻁ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻟﻢ ﻳﻠﺘﺰﻣﻮﺍ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ القادمة، موجهة الشكر ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺇﻟﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﺍﻟﻤﻠﺘﺰﻣﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺟﺪﻭﻥ في ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﻢ .

