صحة الوفاق تدعم مستشفى طرابلس الجامعي بالأدوية والمستلزمات الطبية

وقع مدير عام مستشفى طرابلس الجامعي «مركز طرابلس الطبي»، الدكتور نبيل العجيلي، أمس الخميس عقد لتوفير بعض الاحتياجات العاجلة للمستشفى من الأدوية والمستلزمات الطبية والتجهيزات.

وأوضح الحساب الرسمي لإدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء، عبر فيس بوك، أن توقيع العقد تم مع كل من رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للشركة الليبية لاستثمار وتشغيل المرافق الصحية الدكتور بدر الدين أبوحجر، وسمير كوكو.

وشارك بالحضور مدير إدارة الصيدلة والمستلزمات الطبية بالمستشفى الدكتور سهيل سويسي، بقيمة 4 ملايين ومائة ألف دينار.

وجاء توقيع العقد بين الطرفين بناء على تعليمات وزير الصحة التابع لحكومة الوفاق، الدكتور محمد هيثم، حرصا منه لتوفير احتياجات المستشفى حتى يتمكن من تقديم خدماته للمرضى في مختلف التخصصات باعتباره وجهتهم من كل مناطق ليبيا.

من جانبه أثنى الدكتور«العجيلي»، عقب توقيع العقد على الخطوة التي قامت بها وزارة الصحة لتغطية بعض احتياجات المستشفى خلال الأشهر القادمة ليتمكن من أداء المهام الموكلة له خدمة للمرضى إلى حين توفير كل احتياجاته من قبل جهاز الإمداد الطبي.

