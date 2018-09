الهندسة العسكرية تزيل قذيفة غير منفجرة بأحد منازل منطقة «فاطمة الزهراء»

المتوسط:

أفادت إدارة الهندسة العسكرية، ورود بلاغ من مواطن لغرفة العمليات إزالة مخلفات الحرب، عن وجود قذيفة غير منفجرة داخل المنزل بمنطقة «فاطمة الزهراء» قرب مسجد الرحمن.

وأوضح الحساب الرسمي لإدارة الهندسة العسكرية، عبر فيس بوك، أن مفرزة من ضباط الهندسة توجهت وقامت بإزالة قذيفة هاون غير منفجرة من المنزل.

وجددت الإدارة مناشدتها للمواطنين بعدم الأقتراب أو لمس أو العبث بأي جسم غريب لسلامتهم وأطفالهم، والتأكيد على ضرورة إبلاغ غرفة عمليات إدارة الهندسة العسكرية لإزالة مخلفات الحرب عبر الأرقام التالية:-« 0927203944 – 0914299897 – 0911589260 – 0913279198 – 0917118650 ».

