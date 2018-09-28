السراج يعدّل قرار إنشاء الحرس الرئاسي ويحدد تبعيته ومهامه الجديدة

أصدر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، اليوم الخميس، قرارا يقضي بتعديل المادة الأولى من القرار رقم 2 لسنة 2016، بشأن إنشاء الحرس الرئاسي، وتحديد مهامه والجهة التابع لها.

وحدد القرار الصادر عن السراج بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي، تبعية الحرس الرئاسي إداريًا وماليًا إلى رئاسة الأركان العامة، وتسند له المهام ذات العلاقة بطبيعة عمله من القائد الأعلى للجيش الليبي وبما لا يتعارض وأحكام المادة 3 من هذا القرار، ويكون مقره الرئيسي بمدينة طرابلس.

ونص القرار على تحديد قوام الحرس الرئاسي والمتمثل في لواء مشاة مجحفل ويكون من ضمن مكوناته وحدات قتالية وفنية وكتيبة أمن، على أن يعتمد القائد الاعلى للجيش الهيكلة وقوام الحرس وأوامره الثابتة.

وأوضح القرار، المهام التي سيتولاها الحرس الرئاسي ومنها تأمين وحراسة رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي وكبار زوار الدولة وتأمين تنقلاتهم ومقار اقامتهم ، والدفاع عن مقر عمل وإقامة الرئيس ومحيطهما.

وأسند القرار، للحرس الرئاسي مهام تأمين المطار أثناء مغادرة أو وصول رئيس المجلس الرئاسي، وتأمين الاحتفالات والمناسبات الوطنية والمؤتمرات والندوات التي يترأسها رئيس الرئاسي أو يحضرها، إضافة إلى المساعدة في الحفاظ على الأمن والاستقرار، والقيام بأي مهام أخرى من القائد الأعلى للجيش.

وأكد فائز السراج في قراره، على أنه لا يجوز نقل الضباط والوحدات العسكرية من وإلى الحرس الرئاسي إلا بموافقة القائد الأعلى للجيش الليبي، مقراً في المادة رقم 5 بأن يكون مقر الجهاز الرئيسي في مدينة طرابلس.

ونصت المادة رقم 6 من القرار الصادر عن السراج، على أنه يجوز لمقتضيات وضرورة العمل نقل أو ندب عناصر من الجهات الأمنية وموظفي الدولة للعمل بالحرس الرئاسي وفقاً للتخصصات التي يحتاجها، وبالضوابط والإجراءات المعمول بها.

وبشأن مرتبات أفراد الحرس أوضحت المادة رقم 7 من القرار بأنه سيسري على منتسبي الحرس الرئاسي جداول مرتبات منتسبي الجيش المعمول به بموجب قرار المجلس الرئاسي رقم 575 لسنة 2018، بشأن إقرار ترتيبات مالية للعام المالي 2018، وتمنح علاوة تمييز (طبيعة عمل) لمنتسبيه بحكم الواجبات المكلفين بها.

وألغى قرار فائز السراج بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي، القرار رقم 180 لسنة 2017، بشأن اعتماد جدول مرتبات الحرس الرئاسي، داعياً الجهات المختصة إلى العمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

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