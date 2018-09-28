قتيل و4 جرحى جراء انفجار في مستودع لغاز الطهي ببنغازي

لقي شخص حتفه وأصيب أربعة أخرين، جراء انفجار وقع في مستودع لغاز الطهي بمنطقة أرض زواوة في مدينة بنغازي شرق ليبيا.

واستقبل مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث ببنغازي، جثمان الشاب سفيان سالم الشيخي البالغ من العمر 15 سنة، الذي لقي مصرعه في الانفجار، وفق تصريحات مديرة مكتب الإعلام بالمستشفى فاديا البرغثي.

وأكدت البرغثي، أن الجريحين موسى عبدالباسط موسى، وحسين مفتاح محمد جرى إدخالهما إلى الإيواء بالمستشفى، بينما غادر الجريح عبدالحفيظ محمد سعيد المشفى بعد تلقيه الإسعافات اللازمة.

ولم تفصح الأجهزة الأمنية أو الجهات المسؤولة بمدينة بنغازي عن أسباب الانفجار الذي سمع دويه في أجزاء كبيرة بالمدينة، مما أثار ذلك هرعا وقلقا لدى المواطنين، ويرجح أن يكون سبب وقوع الانفجار هو رمي سيجارة أو قيام أحد العاملين بالمستودع بطهي الشاي أو ما شابه ذلك، وفق ما أفاد شهود عيان.

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