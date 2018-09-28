اتفاق مجلسي النواب والدولة على البدء رسميا في إعادة تشكيل السلطة التنفيذية

أعلن عضو مجلس النواب عبد السلام نصية، عن اتفاقه مع النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة فوزي العقاب على البداية الرسمية في إعادة تشكيل السلطة التنفيذية، بحضور رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة.

وأوضح نصية في تغريدة له على حسابه الشخصي في “تويتر” اليوم الخميس، أن إعادة تشكيل السلطة التنفيذية سيكون وفق مخرجات تونس، بينما آلية اختيار المجلس الرئاسي ستكون وفق ما اتفق عليه مجلسا النواب والأعلى للدولة.

وأكدت البعثة الأممية، أن الممثل الخاص للأمين العام غسان سلامة التقى اليوم الخميس مع عبدالسلام نصية وفوزي عقاب اللذان كلفا من طرفي مجلسي النواب والأعلى للدولة للعمل نحو اختيار سلطة تنفيذية جديدة.

وأعرب سلامة، عن دعمه القوي للتقارب بين مجلسي النواب والأعلى للدولة، وإلى أي اتفاق يمكن التوصل إليه لتوحيد مؤسسات الدولة، بحسب ما نشرت البعثة الأممية على صفحتها الرسمية في “فيسبوك”.

وكان عبدالسلام نصية وفوزي العقاب قد ناقشا في الاجتماع الأول لهما الذي عقد في منتصف الشهر الجاري، النقاط النهائية المتعلقة بهيكلة السلطة التنفيذية وآليات اختيار أعضائها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع ليبيا الخبر