معرض التراث في مدينة الجميل .. مرآة تعكس العراقة

218TV | تقرير

الزي حسب الموروث الليبي عراقة موغلة فى القدم وعادة توارثتها الأجيال فالأزياء الشعبية والتقاليد القديمة في ليبيا تختلف بين المناطق شكلاً و لونا.

من هنا قام مركز فاطمة لذوي الإحتياجات الخاصة بزيارة إلى معرض التراث فى مدينة الجميل لتعريف الطلاب بتراثهم الشعبي وتميزه، ولأجل إدماج هذه الشريحة من الأطفال في المجتمع ومشاركتهم في كل مناحي الحياة بقديمها وحديثها .

تضمنت الزيارة التعريف بأهمية الحرف و الصناعات التقليدية الدالة على جوانب الهوية الوطنية للبلاد الليبية ، ضمن الحفاظ على الموروث التقليدي و الحرف اليدوية التي تحتاج إلى إتخاذ مجموعة من الإجراءات منها ضرورة تكثيف الحملات للتعريف بالإرث التقليدي و إنشاء معارض تجسد التراث الليبي للأجيال الناشئة والقادمة .

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