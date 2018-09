المتوسط:

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، عودة التيار الكهربائي لمنطقتي «الكبايرين، وبئر التوتة»، بمنطقة وادي الربيع، أمس الخميس بعد نحو ٢٣ يوم من انقطاعها.

وأوضح الحساب الرسمي للعامة للكهرباء، عبر فيس بوك، أن الفرق التابعة لدائرة توزيع قصر بن غشير تمكنت من إصلاح خط الكبايرين وخط الجمرك بعد عمل شاق وطويل بمنطقة وادي الربيع أمام شركة النهر ومنطقة القبو.

وأوضحت الشركة أن العمل استمر لساعات متأخرة من الليل، حيث تم عودة التيار الكهربائي لمساكن الشركة بعد الانتهاء من إصلاح الأعطال على تمام الساعة الخامسة مساء.

The post عودة التيار الكهربائي لمنطقتي «الكبايرين وبئر التوتة» بوادي الربيع appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية