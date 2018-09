«سيالة» يناقش العقوبات على ليبيا مع رئيس لجنة مجلس الأمن

المتوسط:

عقد وزير خارجية حكومة الوفاق الوطني، محمد الطاهر سيالة، اجتماعاً أمس الخميس 27 سبتمبر، مع السفير اولف سكوغ رئيس لجنة مجلس الأمن الدولي المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1970 الخاص بليبيا.

وأوضح الحساب الرسمي لإدارة الإعلام الخارجي بوزارة الخارجية الليبية، عبر فيس بوك، ان الاجتماع عقد بمقر البعثة الليبية لدى الأمم المتحدة في نيويورك، وناقش عددًا من القضايا المتعلقة بنظام العقوبات المفروضة على ليبيا منذ عام 2011.

من جانبه، أعرب رئيس اللجنة عن استعداده للتعاون مع الحكومة الليبية في إيجاد حلولاً لبعض المشاكل التي سببتها العقوبات، و خاصة فيما يتعلق بتجميد الأصول والأموال الليبية في الخارج.

