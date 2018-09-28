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طرابلس بعد توقف المعارك وهدوء العاصفة

تم النشر منذُ 41 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

218TV|تقرير
بوجه شاحب استفاقت طرابلس بعد حرب مسحت شيئاً من تفاصيلها .. تبدو الشوارع بعد إزالة السواتر الترابية عنها مستعيدة نفساً يبحث عن حياة جديدة .

تترصد كاميرا 218 الدمار الذي حل بالمباني والمركبات وبعض الحياة التي بدأت تعود تدريجياً إلى مناطق الاشتباكات .

دوريات الأمن بدورها تقوم بمتابعة وتسيير حركة المواطنين .. وآثار أمطار مسحت لتوها بعض من ملامح الحرب .

انتهت جبهات القتال في طرابلس ولم تخلف وراءها سوى الدمار ودبابات احترقت وبقايا ذخائر .

تعود الحياة من جديد بعد أيام من الرعب والخوف طغت على أهل المدينة .

في طرابلس يحاول السكان أن يستفيقوا من كابوس كاد أن يسيطر عليهم .. ولكن مع هذا كله ذهب الخوف وحلت السكينة.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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