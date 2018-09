«العالمية للهجرة» تقوم بتوزيع مستلزمات شخصية لنزلاء مركز إيواء قنفودة

المتوسط:

قامت المنظمة العالمية للهجرة «iom» أمس الخميس، بتوزيع بعض الاحتياجات الخاصة بالنزلاء داخل مركز إيواء قنفودة.

وأوضح أمجد الورفلي، مسئول المكتب الإعلامي لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع بنغازي مركز إيواء قنفودة، أن المنظمة قامت بتوزيع أغطية وسلة مواد تنظيف كاملة ومراتب للنزلاء.

وأوضح «الورفلي» أن رئيس فرع بنغازي، المقدم أحمد العرفي، قام بتوزيع تلك المساعدات على جميع النزلاء داخل المركز.

