البكباك :حرب طرابلس دارت ضد “فئة باغية” والوطن يحتاج وقفة جادة لبناء دولة المؤسسات

ليبيا –أعرب القيادي في كتيبة ثوار طرابلس التابعة لداخلية الوفاق محمد البكباك عن تعازيه لكل من سقط في المعارك التى دارت جنوب مدينة طرابلس، مبيناً بأن من يقف وراء تلك المعارك هم فئة باغية تتخذ من عواصم دول لم يسمها ولكنه قال بأنها تدعمها لتأجيج الوضع وعدم الاستقرار في ليبيا.

البكباك أضاف في تدوينة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” بأنه يكن كل الاحترام لأهالي ترهونة وكل قبائل الشعب الليبي ، مبيناً بأن ترهونة أسمى ممن وصفهم بـ” الفئة الباغية ” ولها عراقة كبيرة ومكان للصلح والحوار بين أبناء الوطن.

وتابع قائلاً :” ان تلك المعارك الطاحنة سببها مجموعة مارقة لأيهمها إلأ الفتنة لأجل الاقتتال بين الإخوة لغرض تمرير مصالحهم وخدمة اجندات لدول لاتريد الخير للوطن”.

وأكد البكباك والذي يعد من أبرز القادة الميدانيين للكتيبة وأكثرهم قرباً من آمرها هيثم التاجوري في ختام تدوينته على أنه يعمل جاهداً على رأب الصدع ، داعياً إلى الوقوف وقفة جادة لإنقاذ الوطن وبناء دولة المؤسسات وتحقيق الأمن والامان للمواطن وذلك على حد قوله .

المرصد – متابعات

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