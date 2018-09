قاعدة الأبرق تحتفل بتخريج دفعة جديدة من المراقبين الجويين

المتوسط:

احتفلت قاعدة الأبرق، التابعة لرئاسة أركان القوات الجوية بالقوات المسلحة، أمس الخميس، بتخريج دفعة جديدة من المراقبين الجويين.

وقال مدير المكتب الإعلامي بقاعدة الأبرق، علي بوستة إن «عدد الخرجين بلغ 6 تخصص مراقبين جويين» حسبما صرح لوكالة الأنباء الليبية.

وأضاف «بوستة» أن هذه الدفعة هي الثانية، لافتًا إلى أن الدولة كانت في السابق تدفع الآلاف من الدولارات بدورات في بريطانيا لتأهيلهم كمراقبين جويين.

وأشار إلى أنه قام بتدريب الدفعة، كوادر ليبية من أمراء ومنتسبي قاعدة الأبرق، منوهًا إلى أن القاعدة لازالت قادرة وعازمة على العمل بكل قوة رغم الحظر ورغم كل الضغوط المفروضة على القوات المسلحة الليبية.

