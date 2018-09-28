دونالد تاسك: ساعدنا 30 ألف مهاجر لمغادرة ليبيا

قال رئيس الإتحاد الأوروبي دونالد تاسك إن الإتحاد ساعد أكثر من 30 ألف مهاجر لمغادرة ليبيا ضمن برنامج العودة الطوعية الإنسانية .

وأضاف تاسك في حديث مطول له مع صحيفة واشنطن بوست الأميركية أن هذه المساعدة تحققت بفضل التعاون بين الإتحاد الأوروبي والإتحاد الافريقي والأمم المتحدة .

كما أكد تاسك أن عدم الإستقرار في ليبيا جلب إهتمام العالم للمعاناة التي سببها تجار البشر والمهربين، ومجلس الأمن أعلن أسماء بعض من هؤلاء في يونيو الماضي واليوم هؤلاء ومن هم مثلهم يجب إدانتهم وتقديمهم للعدالة .

وخلص تاسك إلى القول ” بتحمل المسؤولية الجماعية وتكاثف الجهود فقط يمكننا حل أزمة عالمية كأزمة الهجرة، ففي الوقت الحالي سيعمل الإتحاد الأوروبي بشكل مكثف وبنية حسنة مع الشركاء الأفريقيين على جهود البحث والإنقاذ في البحر الابيض المتوسط .

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