جامعة عمر المختار تنظم ندوات للتوعية بسرطان الثدي

التقت د. نجاة ليأس، مدير مكتب تنمية الموارد البشرية، بفريق عمل سرطان الثدي، ومدير مكتب الاعلام والتوعية والتثقيف الصحي بإدارة الخدمات الصحية درنة بعميد جامعة عمر المختار د. جبريل الديباني، من أجل إقامة ندوات توعوية بالجامعة.

من جانبه رحب عميد الجامعة بفكرة إقامة ندوات توعية بسرطان الثدي، وتم تحديد الأيام التي سيقام بها الندوات، كما تم الاتفاق على أن يقوم فريق الإعلام بالجامعة مع مكتب الإعلام بإدارة الخدمات بتغطية الندوات بقاعة كلية القانون بالجامعة.

