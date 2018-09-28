عمران: الباب لم يغلق أمام بدائل لقانون الاستفتاء

انتقدت عضو هيئة صياغة مشروع الدستور نادية عمران مخرجات جلسة البرلمان يومي الاثنين والثلاثاء الماضيان والمتعلقة بإصدار قانون الاستفتاء وتعديل الإعلان الدستوري.

وقالت عمران في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية عقبة أخرى لعرقلة طرح مشروع الدستور على الاستفتاء تضاف للعقبات والعراقيل السابقة وتابعت “بإصدار قانون للاستفتاء وتحصينه بتعديل الإعلان الدستوري من قبل مجلس النواب لتطويع النص الدستوري حتى لا يخالف النص القانوني”

وأضافت عمران “قانون الاستفتاء والتعديل للإعلان الدستوري صدرا بإجراءات مثقلة بالعوار والمثالب القانونية رغم علم مجلس النواب بذلك” وزادت “للأسف الإصدار بهذه الطريقة سيفتح باب الطعونات واسعا وسيضيع المزيد من الوقت أمام إتمام العملية الاستفتائية”.

وختمت عمران بالقول “ويبدو أن الباب مازال لم يوصد بعد أمام بدائل وخيارات أخرى لقانون الاستفتاء”.

وكان أعضاء مجلس النواب اقروا قانون الاستفتاء وتعديل الإعلان الدستوري بطريقة التمرير وتوقيع أكثر من 135 نائب من كل الدوائر الانتخابية في ليبيا.

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