أوضاع مزرية داخل مخابز سبها

218TV | رصد

قام قسم التحري والدوريات التابع إلى فرع جهاز الحرس البلدي سبها بجولة تفتيشة على عدد من مخابز المدينة الواقعة في محلتي سكرة والجديد للإطمئنان على رغيف المواطن من أية شوائب وتجاوزات .

ضبط رجال الحرس البلدي في جولتهم مخالفات تتنوع – “حسب ما نشره الجهاز على صفحته الرسمية” – من عدم إستخراج البطاقة الصحية للعاملين في المخابز مروراً بعدم تحقق النظافة العامة للمخبز والنظافة الشخصية للعمال وانتهاءً بسوء تخزين الدقيق داخل المخابز .

وحسب ما نشره الجهاز فقد تم إتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين .

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