الخطوط الأفريقية تستأنف رحلاتها إلى تركيا

أعلنت شركة الخطوط الجوية الأفريقية عن عودة رحلاتها إلى مطار أتاتورك في إسطنبول التركية بعد يومين من التوقف تم خلالهما حل الإشكاليات المالية العالقة.

وأكدت الأفريقية على أن رحلاتها انتظمت من مطار معيتيقة في طرابلس ابتداءً من يوم أمس الخميس حيث أقلعت أولى الرحلات ورحلة ثانية أقلعت من مطار مصراته .

كما أعلنت الشركة عبر صفحتها الرسمية عن رحلات اليوم الجمعة ،مصراتة – اسطنبول، تقلع الساعة 9 صباحاً ، أما أسطنبول – معيتيقة فعلى تمام الساعة 2 بعد الظهر.

وتقلع رحلة معيتيقة – اسطنبول الساعة 9:30 صباحاً واسطنبول – مصراتة الساعة 3 عصراً .

يشار إلى أن الشركة نوهت أيضاً برحلة أقلعت أمس الخميس ورجعت بين مطاري بنينة في بنغازي واسطنبول ، لترجع الرحلات بين ليبيا وتركيا بعد يومين من التوقف.

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