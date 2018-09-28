اخبار ليبيا الان

الخطوط الأفريقية تستأنف رحلاتها إلى تركيا

تم النشر منذُ 1 ساعة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت شركة الخطوط الجوية الأفريقية عن عودة رحلاتها إلى مطار أتاتورك في إسطنبول التركية بعد يومين من التوقف تم خلالهما حل الإشكاليات المالية العالقة.

وأكدت الأفريقية على أن رحلاتها انتظمت من مطار معيتيقة في طرابلس ابتداءً من يوم أمس الخميس حيث أقلعت أولى الرحلات ورحلة ثانية أقلعت من مطار مصراته .

كما أعلنت الشركة عبر صفحتها الرسمية عن رحلات اليوم الجمعة ،مصراتة – اسطنبول، تقلع الساعة 9 صباحاً ، أما أسطنبول – معيتيقة فعلى تمام الساعة 2 بعد الظهر.
وتقلع رحلة معيتيقة – اسطنبول الساعة 9:30 صباحاً واسطنبول – مصراتة الساعة 3 عصراً .

يشار إلى أن الشركة نوهت أيضاً برحلة أقلعت أمس الخميس ورجعت بين مطاري بنينة في بنغازي واسطنبول ، لترجع الرحلات بين ليبيا وتركيا بعد يومين من التوقف.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك