بالصور.. تعرف على أخر التوقعات والتحديثات بشأن العاصفة المتوسطية زورباس والمناطق المتأثر بها في ليبيا

توقع خبراء الطقس والارصاد بشأن العاصفة زورباس #zorbas، وهو الاسم الذي اطلق على العاصفة المتوسطية والتي بدات بالتشكل قبالة الساحل الليبي وتتحرك شمالا نحو جنوب ايطاليا واليونان والتي اعلنت الطواريء لمجابهتها خلال اليومين القادمين ثم قد تصل تركيا اخيراً، أن الرياح قد تصل الى 140-160 كلم/ ساعة قرب مركزها والذي يتجه نحو اليونان صباح السبت.



وقال الخبراء في تقرير صادر يوم أمس، أن العاصفة ستؤثر برياح قوية منذ ليلة أمس على الساحل الشرقي ( بنغازي والجبل الاخضر ) وتخف حدة الرياح تدريجيا باليومين القادمين.

وتكون الرياح نشطة ايضا على اغلب السواحل الليبية وتتراوح سرعتها مابين 40-70 كلم/ ساعة، بينما يكون البحر شديد الاضطراب الى هائج مع امواج تتجاوز 4 متر خاصة بالساحل الشرقي.

وأشار الخبراء إلى أن المنخفض الحالي سيكون اتجاهه نحو الشمال وبالتالي تنحصر السحب فوق البحر تدريجيا مع بقاء انعراج بعض السحب الركامية والرعدية على المناطق الساحلية خاصة الساحل مابين طرابلس- مصراتة ،وساحل بنغازي والجبل الاخضر.

ويتوقع التقرير استمرار هطول الامطار بشكل متفاوت اليوم وغدا تكون رعدية غزيرة خاصة بالجبل الاخضر وسهل بنغازي.

وفقاً للتقرير الاجواء تميل للبرودة هذه الايام اثناء الليل والصباح الباكر لاتتجاوز 11 بالمدن الجبلية، وخلال النهار تتراوح مابين 18-23 بمناطق الشمال والساحل ، ومابين 22-30 مئوية بالوسط والجنوب.

بينما تتجه الاجواء للاستقرار التدريجي بالثلاثة ايام القادمة، ما عدا بعض مناطق الساحل الغربي، ومناطق الشمال الشرقي والتي تستمر بها السحب بالظهور والتكاثف مع هطول الامطار وتكون رعدية جيدة احياناً. والله أعلم.