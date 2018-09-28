توقيع عقد بقيمة 4 ملايين دينار لتوفير احتياجات مستشفى طرابلس الجامعي

وقع مدير عام مستشفى طرابلس الجامعي” مركز طرابلس الطبي”، الدكتور نبيل العجيلي، عقد بقيمة أربعة ملايين ومائة ألف دينار لتوفير بعض الاحتياجات العاجلة للمستشفى من الأدوية والمستلزمات الطبية والتجهيزات.

وبينت إدراة التواصل والإعلام، أن العقد الذي وُقع أمس الخميس مع رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للشركة الليبية لاستثمار وتشغيل المرافق الصحية الدكتور ” بدر الدين أبوحجر”، جاء بناء على تعليمات وزير الصحة المكلف الدكتور محمد هيثم، لتوفير احتياجات المستشفى بما يمكنه من تقديم خدماته للمرضى في مختلف التخصصات.

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