مؤسسة النفط تدعو شركاء جدد للأستثمار في قطاع النفط والغاز في ليبيا

ليبيا – أعلن رئيس مجلس أدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله أن المؤسسة تجري محادثات مع شركات نفط دولية يمكن أن تؤدي إلى زيادة الاستثمار والإنتاج في صناعة النفط الليبية ، إذا تحسن الوضع الأمني ​​في جميع أنحاء البلاد .

وكان صنع الله اللذي شارك الأحد الماضي في أجتماعات لمنظمة أوبك بالجزائر قد صرح لـ S & P Global Plattsبأن

إنتاج ليبيا من النفط قد بلغ أعلى مستوى له منذ عام 2013 .

حيث تنتج ليبيا الأن 1.28 مليون برميل ويتوقع تصاعد الانتاج بضع الآف أخرى في حالة استقرار الوضع الامني بالبلاد على حد قوله.

صنع الله أضاف بأن ليبيا لديها خطط لزيادة أنتاجها من النفط إلى مليوني برميل يومياَ بحلول عام 2022 معلنا قدرة ليبيا على تأمين بعض النقص المتوقع في الإمدادات أذا ما استقر الوضع اللأمني بالبلاد .

كما دعي صنع الله في لقائه الشركات النفطية التي اجبرت على المغادرة بسبب تردي الوضع الامني خلال الأعوام الماضية للعودة واستئناف عمليات التشغيل مؤكداَ عمله مع شركات نفط دولية لحثها على دخول البلاد كشركاء جدد للاستثمار في النفط الليبي .

يشار لأنه تم الاتفاق في مارس العام الماضي مع توتال الفرنسية على منحها نسبة 16.33 في المائة من امتيازات النفط في حقل الواحة مقابل 450مليون نقداَ لكن الصفقة التي لم تتحصل على موافقة السلطات الليبية بعد وتأخر النتهاء منها بسبب الهجوم االمسلح اللذي تعرض له مقر المؤسسة الوطنية للنفط في العاصمة طرابلس واللذي اسفر عن مقتل موظفين وإصابة 25 أخرين بجروح .

يذكر ان قطاع النفط لازال يتعافي من أزمته الاخيرة في يونيو من العام الحالي والتي أدت لأغلاق اكبر مؤاني وحقول النفط شرق البلاد بسبب الهجوم المسلح اللذي اوقف الانتاج وأعاده للوراء ليتوقف عند 670 ألف برميل يومياَ لعد اشهر وهذا ما يشكك في أمكانية تحقق ما تطمح اليه المؤسسة على المدى القريب .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية