مصرف الوحدة يشرع في استقبال طلبات التجار لفتح اعتمادات وفق سعر الصرف المعدل

ليبيا – أعلن مسؤول التسويق بالأدارة العامة لمصرف الوحدة أحد اكبر المصارف العاملة بليبيا أحمد التركي الشروع في قبول ملفات التجار الخاصة بفتح الاعتمادات وفق السياسات الاقتصادية التي اتبعها مصرف ليبيا المركزي ضمن برنامج الاصلاحات الاقتصادية التي تنتهجها حكومة الوفاق بالتنسيق مع الامم المتحدة

التريكي أشار في تصريح هاتفي لقناة ليبيا الحدث تابعته المرصد أن المصرف انخرط في اجتماعات على مدار اليومين الماضيين للبدء في استقبال طلبات العملاء المتعلقة بفتح الاعتمادات بناء على اسعار صرف العملات الاجنبية المخفضة اذا ما توفرت المستندات وتمت الاجراءات بالشكل المطلوب

وأضاف التريكي رداَ على استفسار المذيع بخصوص نوع السلع الوالانشطة التي تحق للتاجر التقدم بفتح الاعتماد أنه ووفق منشور مصرف ليبيا المركز الأخير يمكن الحصول على الاعتمادات بسعر الصرف الجديد على جميع الأنشطة والسلع.

وأكد في تصريحه على ما جاء في منشور المصرف المركزي بخصوص أحقية كل مواطن يحمل رقم وطني في الحصول على مبلغ 10000 ألآف دينار ومخصصات ارباب الاسر دون شروط صرفها وأن المصرف ينتظر أذن مصرف ليبيا وبدء عمل المنظومة المركزية للبدء في تقديم الخدمة ، مضيفاَ أن المصرف قام بتوفير الطابعة الخاصة بصرف البطاقات في فرعي المصرف الرئيسيين ببنغازي وطرابلس وحال البدء بالعمل سيتم أخطار العملاء وبأمكان الموانيين المتحصلين فعليا على بطاقة هذا العام أعادة شحنها في أسرع وقت .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية