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اتفاق مبدئي لتطوير مطار مصراتة

تم النشر منذُ 9 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها مطار مصراتة الدولي بعد تحويل كافة رحلات مطار معيتيقة إليه عقب الاشتباكات المُسلحة التي دارت بالقرب منه، ناقش مدير مصلحة المطارات، محمد بيت المال، ووكيل وزارة المواصلات، هشام ابوشكيوات، إمكانية توفير بعض المُستلزمات الضرورية لتسيير عمل المطار وتطويره.

وجاء ذلك خلال زيارة أجراها بيت المال رفقة عناصر من موظفي مصلحة المطارات إلى مطار مصراتة الدولي، والتقى خلالها مع مدير عام المطار، عادل قزيط، ومدير أمن المنفذ، إلى جانب عدد من العناصر الإدارية بالمطار.

واتفق المجتمعون خلال اللقاء على توفير جملة من احتياجات المطار الضرورية خلال الفترة القادمة، ليتمكن من توفير خدمات أفضل للمُسافرين.

ويُشار إلى أن إدارة مطار مصراتة أعلنت أمس الخميس، افتتاح صالة الانتظار الخاصة، ونشرت صوراً أظهرت جاهزية الصالة لتقديم خدمات مُميزة للمُسافرين.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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