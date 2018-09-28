سيالة يلتقي رئيس لجنة مجلس الأمن الخاصة بليبيا

التقى وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق محمد سيالة، أمس الخميس، مع السفير اولف سكوغ رئيس لجنة مجلس الأمن الدولي المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1970 الخاص بليبيا.

وأوضحت إدارة الإعلام الخارجي بوزارة الخارجية، أنه تم خلال اللقاء الذي عقد بمقر البعثة الليبية لدى الأمم المتحدة في نيويورك، مناقشة عدداً من القضايا المتعلقة بنظام العقوبات المفروضة على ليبيا منذ 2011، حيث أعرب رئيس اللجنة عن استعداده للتعاون مع الحكومة الليبية في إيجاد حلولاً لبعض المشاكل التي سببتها العقوبات، وخاصة فيما يتعلق بتجميد الأصول والأموال الليبية في الخارج.

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