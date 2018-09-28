منظمة حقوقية تدين الاعتداء علي نزيلات دار رعاية البنات ببنغازي

أعربت المنظمة الليبية لحقوق الإنسان، عن إدانتها واقعة الاعتداء الذي حدث في مواجهة نزيلات دار رعاية البنات بنغازي يوم الثلاثاء 25 سبتمبر 2018 م، من قبل فرقة للقبض والتحري تابعة لإدارة البحث الجنائي.

وأكدت المنظمة في بيان أصدرته، رفضها الاعتداء علي حرمة وخصوصية المرأة والتعرض لها والقبض عليها مهما كانت الأسباب، إلا عن طريق عناصر نسائية، وبعد استنفاذ كافة طرق الاستدعاء وفقا للمواعيد المحدد قانونا، مستهجنا ما ظهر بالصور من تدافع لأفراد الأمن من الرجال للقبض علي نزيلة واحدة بدار الرعاية ، والزج به في مركز شرطة الفويهات، وهذا العمل يعد أولا مخالفا لمبادئ ديننا الحنيف واعرف وتقاليد المجتمع الليبي، وكذلك مخالفا للقوانين والتشريعات النافذة المدنية والعسكرية، وأهمها قانون الإجراءات الجنائية الذي ينص صراحة (( لا يجوز القبض علي الأنثى إلا بمعرفة أنثى)) وخاصة في وجود عناصر نسائية مدربة ومتخصصة وتحمل رتب عسكرية في مختلف أجهزة الأمن.

يمكنك ايضا قراءة الخبر من المصدر على موقع بوابة افريقيا