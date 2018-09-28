تشكيل لجنة للتحقيق بواقعة الاعتداء بالضرب على نزيلات بدار الرعاية الاجتماعية

أوعزت داخلية المؤقتة بتشكيل لجنة للتحقيق مع أعضاء هيئة الشرطة التابعين للإدارة العامة للبحث الجنائي، في واقعة الإعتداء بالضرب على نزيلات بدار الرعاية الاجتماعية للبنات في بنغازي.



وأوضحت الحكومة في بيان، أنها مخولة في استدعاء أي عضو هيئة شرطة أو موظف لسماع أقواله، شريطة إحاطة الوزير بما تقوم به، إضافة لإعداد مذكرة قانونية بنتائج التحقيق والاستعانة بما يلزم في سبيل ذلك.



هذا وقد أصدر وزير داخلية المؤقتة، إبراهيم بوشناف، بيان آخر جاء فيه استعداد الوزارة على تنفيذ تعليمات المحامي العام بمحكمة استئناف بنغازي، إضافة لتولي مكتب المحامي التحقيق في القضية.



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