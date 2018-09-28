ليبيا أمام لغز عصي.. عدد سكانها المتوقع لعام 2025 قد بلغته في عجالة الآن

ثارت في المدة الماضية ضجة في ليبيا بشأن عدد سكان البلاد بعد أن تم الإعلان عن تعداد سكاني يصل إلى 7.5 مليون نسمة، وهو رقم كان متوقعا أن يتحقق عام 2025.

وتعالت بهذا الشأن تصريحات عدد من السياسيين والمسؤولين الذين تحدثوا عن عمليات تزوير في ما يسمى بمنظومة الرقم الوطني.

وتبادلت عدة أطراف الاتهامات بتزوير منظم في هذا الاتجاه استعدادا لاستحقاقات الانتخابات، وحذر بعض السياسيين من “الناخبين المزيفين”، في هذا البلد الذي يعاني منذ 2011 أزمات سياسية واقتصادية وأمنية حادة.

ويمكن رصد ظاهرة “الطفرة” في زيادة عدد سكان ليبيا من خلال استعراض الإحصاءات بهذا الشأن في السنوات الماضية، حيث كان عدد سكانها عام 1995 وفق الإحصاءات الرسمية 4.79 مليون نسمة، وارتفع عام 2006 إلى 5.6 مليون نسمة، وكان معدل النمو السكاني بين العامين 1.56%.

وتقول التقارير إن عدد سكان ليبيا عام 2015 بلغ 6.86 مليون نسمة، ووصل تعدادهم عام 2015 إلى 7.4 مليون، بينما توقعت دراسات وضعتها سلطات الحكومة السابقة أن يتحقق هذا الرقم وهو 7.5 مليون نسمة عام 2025، فكيف حدث ذلك؟

لا أحد يدري ولا يزال الأمر لغزا محيرا خاصة وأن مسؤولين في مصلحة الأحوال الشخصية الليبية أقروا بوجود التزوير، إلا أنهم قالوا إنه محدود للغاية ويمكن بسهولة تحديده والتعامل معه.

المصدر: وكالات

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