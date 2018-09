«الواحة للنفط» تُناقش الصعوبات والعراقيل التي تُواجهها

المتوسط:

عقد أمس، الموافق 27 سبتمبر 2018 الاجتماع الفني الثاني لشركة الواحة للنفط، والذي جاء استكمالا للجزء الثاني والذي كان من المقرر عقده يوم الاثنين الموافق 10 سبتمبر ،2018 وهو يوم الاعتداء على مقر المؤسسة الوطنية للنفط.

وفي بداية الاجتماع ترَّحم الحضور على أرواح الشهداء إثر الاعتداء الغادر على مقر المؤسسة الوطنية للنفط الرئيسي والدعاء بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين، ثم قام المختصين بالشركة بعرض نشاطاتها في مجال السلامة والبيئة والصيانة والمشاريع الرأسمالية والتنموية، ومشاريع تقنية المعلومات، كما تم مناقشة الصعوبات والعراقيل التي تواجه الشركة في تحقيق مستهدفاتها. كما تم التطرق إلى الميزانيات المعتمدة لعام 2018 وبرامج العمل والميزانيات المقترحة لعام 2019، والسبل الكفيلة بتمكين الشركة من المضي قدمًا في استكمال مشاريعها وفق الخطط الموضوعة من قبل المؤسسة والشركة.

وحضر الاجتماع عن جانب المؤسسة صالح البصير مدير إدارة الصيانة والمشاريع، ونورالدين الشقمان مدير إدارة تطوير الاحتياطي، وأنور عقيل مدير إدارة الإنتاج وعدد من المختصين من إدارات الصيانة والمشاريع والتطوير الاحتياطى والإنتاج والمالية والصحة والسلامة والبيئة والتفتيش والقياس .

وعن جانب شركة الواحة للنفط، حضر عادل عبازة مدير إدارة المشاريع الرئيسة وبعض من مدراء الإدارات والمختصين.

