ناقش مدير أمن القرضة الشاطئ عميد، عبد القادر البكوش، مع رؤساء الأقسام والمراكز، الوضع الأمني داخل المنطقة والصعوبات التي تواجه عمل أعضاء الشرطة التابعين للمديرية.

وجاء ذلك خلال اجتماع عقد أمس الخميس، حيث ناقش مدير الأمن مع رئيس وأعضاء سير العمل، كما على ضرورة الضبط والربط بين جميع منتسبي المديرية وضرورة المجاهرة بالأمن والحفاظ على الاستقرار داخل المنطقة.

