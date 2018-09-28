إتفاقية لمواصلة مشروع إزالة الألغام في سرت

وقعت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة إتفاقية مع منظمة العون الدنماركي لمواصلة مشروع إزالة الألغام في مدينة سرت.

وبحسب الفيديو الذي نشرته السفارة الأمريكية على الفيسبوك، فقد قال القائم بأعمال السفارة الأميركية لدى ليبيا، دونالد بلوم، إن ذلك جاء لمساعدة أهالي سرت على إعادة البناء.

وأضاف أن برنامج إزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة يساعد الناس على العودة لمنازلهم وفتح الاقتصاد ويسمح للمدينة بإعادة البناء، كما عبر عن فخره باعتبارهم شركاء مع أهالي سرت والحكومة المحلية لمساعدة المدينة في الوقوف على قدميها.

من جهته قال مدير برنامج الأمن والاستقرار بالسفارة البريطانية لدى ليبيا، كريس فيست، أن هذا المشروع مهم للغاية لحكومة المملكة المتحدة ضمن جهودنا لدعم ليبيا وضمان تعافيها، نحن سعداء جدا للعمل مع مدينة سرت والحكومة الأمريكية كمانح مشترك.

وأشار إلى أن العمل الذي سوف ينتجه هذا المشروع لن يساعد في إنقاذ الأرواح وحسب وإنما يمهد الطريق لمنظمات أخرى يمكنها العمل على إعادة الخدمات الأساسية والسماح للناس بالعودة إلى وظائفهم ومنازلهم ومدارسهم والحصول على الخدمات الأساسية متمثلة بالرعاية الصحية والمياه الصالحة للشرب والكهرباء.

وعبر غريم اوجيلفي من منظمة العون الدولية فخره بالحصول على هذا التمويل وهذه الشراكة مع كلا الحكوميتن، كما عبر عن أمله بالعمل مع الشركاء على مدار العامين المقبلين في سرت لكي تستعيد مكانتها الصحيحة كاقتصاد ومجتمع مزدهر.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا