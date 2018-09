المتوسط:

ناقش مدير مصلحة المطارات، محمد بيت المال، ووكيل وزارة المواصلات، هشام ابوشكيوات، إمكانية توفير بعض المُستلزمات الضرورية لتسيير عمل المطار وتطويره.

وجاء ذلك خلال زيارة أجراها بيت المال رفقة عناصر من موظفي مصلحة المطارات إلى مطار مصراتة الدولي، والتقى خلالها مع مدير عام المطار، عادل قزيط، ومدير أمن المنفذ، إلى جانب عدد من العناصر الإدارية بالمطار.

واتفق المجتمعون خلال اللقاء على توفير جملة من احتياجات المطار الضرورية خلال الفترة القادمة، ليتمكن من توفير خدمات أفضل للمُسافرين.

ويُشار إلى أن إدارة مطار مصراتة أعلنت أمس الخميس، افتتاح صالة الانتظار الخاصة، ونشرت صوراً أظهرت جاهزية الصالة لتقديم خدمات مُميزة للمُسافرين.

The post مدير مصلحة المطارات يبحث تطوير مطار مصراتة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية