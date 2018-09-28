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مدير مصلحة المطارات يبحث تطوير مطار مصراتة

تم النشر منذُ 35 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

ناقش مدير مصلحة المطارات، محمد بيت المال، ووكيل وزارة المواصلات، هشام ابوشكيوات، إمكانية توفير بعض المُستلزمات الضرورية لتسيير عمل المطار وتطويره.

وجاء ذلك خلال زيارة أجراها بيت المال رفقة عناصر من موظفي مصلحة المطارات إلى مطار مصراتة الدولي، والتقى خلالها مع مدير عام المطار، عادل قزيط، ومدير أمن المنفذ، إلى جانب عدد من العناصر الإدارية بالمطار.

واتفق المجتمعون خلال اللقاء على توفير جملة من احتياجات المطار الضرورية خلال الفترة القادمة، ليتمكن من توفير خدمات أفضل للمُسافرين.

ويُشار إلى أن إدارة مطار مصراتة أعلنت أمس الخميس، افتتاح صالة الانتظار الخاصة، ونشرت صوراً أظهرت جاهزية الصالة لتقديم خدمات مُميزة للمُسافرين.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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تعليق

  • شسيبش
    مازال ماشفتوا شي يا من خرجتم على ولي امرنا الشرعي يا من تسمون انفسكم بالثوار او الوية او غيرها اوي كانوا اطباء او مدنيون ذكور او نساء صغار كبار لا نفرق بينكم اوي اي ميليشيات وخاصة من تدعي بانها سلفية مثل مكافحة الجريمة او غيرها ويا ردع الخونة
    فان الشباب السلفية الحقيقية سلفية ولي الامر في بنغازي الكرامة لن يبقوا مكتوفي الايدي حتى ندمر كل من خرج علي ولي امرنا الشهيد الصائم معمر القذافي و هلاك كل من خان سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وخان اخواننا في التيار السلفي في ليبيا
    نحن عندنا في التيار السلفي بليبيا كل من خرج عن ولي امرنا الشهيد معمر القذافي ايا كان سواء عسكرييون او مدنييون اطباء او غيرهم او منضمون للسلفية خروجوا على ولي امرنا الشهيد نرو فيه من الخوارج لانه خرج على ولي امرنا الشرعي يا مبتدعة يا مجرمين .
    وهذه احدى وصايا الشيخ محمد و ربيع المدخلي يا ردع الخونة فالسلفية منكم براء
    اخوكم حسين الدرسي الليثي بنغازي ـ احد جنود المشير خليفة حفتر و القادة محمود الورفلي واشرف الميار وعبدالفتاح بن غلبون فهؤلاء قادتي وأمرائي الشيخ محمد و ربيع المدخلي يا فسقة يا خائني السلفية في كل ليبيا يا مبتدعة يا مجرمين .

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