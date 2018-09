المتوسط:

أفاد جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، بـ عودة تدفق المياه من جديد عبر الخطوط الرئيسية بعد إعادة التيار الكهربائي للمحطة الرئيسية «1» المغذية لحقول الآبار بمنظومة الحساونه سهل الجفاره.

وأشار المكتب الإعلامي لجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، إلى أن العملية أسفرت عن انخفاض في الإمداد المائي عن مدينة طرابلس والمدن والقرى والمناطق المجاورة لها.

