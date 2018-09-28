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صرف علاوة المُعلمين مع معاشات سبتمبر

تم النشر منذُ 24 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحث وزير التعليم والمالية في اجتماع تقابلي في مقر ديوان وزارة المالية، إجراءات علاوة الحصة للمعلمين، والميزانية التشغيلية للمؤسسات التعليمية، بالإضافة إلى مناقشة صرف الباب الثاني لمراقبات التعليم.

وأصدر وزير المالية في نهاية الاجتماع تعليماته للإدارات المختصة بالوزارة لإنهاء إجراءات صرف علاوة الحصص مع مرتبات شهر سبتمبر الجاري ووضع آلية سريعة للتنفيذ وفقا للإجراءات المحالة من وزارة التعليم.

وأكد وزير التعليم المُفوض، عثمان عبد الجليل، أن تقديم الخدمات للمعلمين، وصرف الميزانية التشغيلية للمدارس، ومخصصات الباب الثاني للمراقبات التعليمية سوف تسهم في إصلاحات القطاع بشكل كبير.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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    مازال ماشفتوا شي يا من خرجتم على ولي امرنا الشرعي يا من تسمون انفسكم بالثوار او الوية او غيرها اوي كانوا اطباء او مدنيون ذكور او نساء صغار كبار لا نفرق بينكم اوي اي ميليشيات وخاصة من تدعي بانها سلفية مثل مكافحة الجريمة او غيرها ويا ردع الخونة
    فان الشباب السلفية الحقيقية سلفية ولي الامر في بنغازي الكرامة لن يبقوا مكتوفي الايدي حتى ندمر كل من خرج علي ولي امرنا الشهيد الصائم معمر القذافي و هلاك كل من خان سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وخان اخواننا في التيار السلفي في ليبيا
    نحن عندنا في التيار السلفي بليبيا كل من خرج عن ولي امرنا الشهيد معمر القذافي ايا كان سواء عسكرييون او مدنييون اطباء او غيرهم او منضمون للسلفية خروجوا على ولي امرنا الشهيد نرو فيه من الخوارج لانه خرج على ولي امرنا الشرعي يا مبتدعة يا مجرمين .
    وهذه احدى وصايا الشيخ محمد و ربيع المدخلي يا ردع الخونة فالسلفية منكم براء
    اخوكم حسين الدرسي الليثي بنغازي ـ احد جنود المشير خليفة حفتر و القادة محمود الورفلي واشرف الميار وعبدالفتاح بن غلبون فهؤلاء قادتي وأمرائي الشيخ محمد و ربيع المدخلي يا فسقة يا خائني السلفية في كل ليبيا يا مبتدعة يا مجرمين .

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