صرف علاوة المُعلمين مع معاشات سبتمبر

بحث وزير التعليم والمالية في اجتماع تقابلي في مقر ديوان وزارة المالية، إجراءات علاوة الحصة للمعلمين، والميزانية التشغيلية للمؤسسات التعليمية، بالإضافة إلى مناقشة صرف الباب الثاني لمراقبات التعليم.

وأصدر وزير المالية في نهاية الاجتماع تعليماته للإدارات المختصة بالوزارة لإنهاء إجراءات صرف علاوة الحصص مع مرتبات شهر سبتمبر الجاري ووضع آلية سريعة للتنفيذ وفقا للإجراءات المحالة من وزارة التعليم.

وأكد وزير التعليم المُفوض، عثمان عبد الجليل، أن تقديم الخدمات للمعلمين، وصرف الميزانية التشغيلية للمدارس، ومخصصات الباب الثاني للمراقبات التعليمية سوف تسهم في إصلاحات القطاع بشكل كبير.

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