الناظوري يحذر من استمرار حالة الفوضى في مطار بنينا الدولي

شدد رئيس الأركان العامة بالقوات المسلحة ورئيس الغرفة الأمنية المركزية بنغازي الكبرى، الفريق عبد الرازق الناظوري، على ضرورة إنهاء حالة الفوضى الحاصلة داخل مطار بنينا الدولي، داعياً إلى الحد من التجاوزات الأمنية التي يقوم بها بعض الأفراد المكلفين بالعمل في المطار.

وبحسب صفحة المركز الإعلامي لرئاسة الأركان العامة للقوات المسلحة الليبية، جاء ذلك خلال اجتماع عقد أمس الخميس ضم كلاً من رئيس الأركان العامة بالقوات المسلحة -رئيس الغرفة الأمنية المركزية بنغازي الكبرى، الفريق عبد الرازق الناظوري وكافة الأجهزة الأمنية و الشركات العاملة بمطار بنينا الدولي.

وأكد الفريق أنه سيضرب بيد من حديد كل المخالفين للقانون، ومن يحاول تعطيل حركة العمل بمطار بنينا الدولي.

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