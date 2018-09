المتوسط:

سلّم المجلس البلدي «جالو» مقر المصرف التجاري الوطني لشركة صحراء جالو للمقاولات لتحويره وصيانته.

ومن جهة، بدأت الشركة أعمال الصيانة للمقر وفق الجدول الزمني المعد، وحسب المقايسات والمواصفات المطلوبة من قبل إدارة المصرف، على أن يتم الانتهاء من العمل خلال 5 أشهر من تاريخ التسليم.

