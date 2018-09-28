الناظوري يشدد على ضرورة إنهاء الفوضى داخل مطار بنينا

بنغازي-العنوان

شدد رئيس الأركان العامة بالقوات المسلحة ورئيس الغرفة الأمنية المركزية بنغازي الكبرى، الفريق عبد الرازق الناظوري على ضرورة إنهاء حالة الفوضى الحاصلة داخل مطار بنينا الدولي والحد من التجاوزات الأمنية التي يقوم بها بعض الأفراد المكلفين بالعمل داخل المطار.

وعقد الناظوري، صباح يوم الخميس اجتماعا ضم جميع الأجهزة الأمنية والشركات العاملة بمطار بنينا الدولي.

أكد الناظوري، وفقا للمركز الإعلامي لرئاسة الأركان العامة، أنه سيضرب بيد من حديد على كل المخالفين للقانون، ومن يحاول تعطيل حركة العمل بمطار بنينا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية