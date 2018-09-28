مساعٍ لحل مشاكل مُستشفيات باطن الجبل

في إطار سلسلة من الاجتماعات المقرر عقدها في المراكز والمستشفيات الصحية بباطن الجبل، أقيم الاجتماع الثالث الذي تمحور حول إيجاد آلية لضبط الموظفين والعاملين بالقطاع المتقاعسين عن العمل.

وتناول الاجتماع سُبل تحفيز العناصر الطبية والطبية المساعدة التي تقدم خدماتها في ظل الظروف الراهنة التي تشهدها ليبيا.

ونوقش في الاجتماع أوجه القصور المتعلقة بالمرافق الصحية، وأيضا برنامج معدلات الأداء، وإيجاد الحلول المُناسبة للعناصر التي تم تسكينها خارج معدلات الأداء منذ عام 2011 إلى 2013.

كما نوقشت إمكانيات المركز وقدرة الدولة على توفيرها في ظل الظروف التي تعيشها ليبيا الآن.

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