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مساعٍ لحل مشاكل مُستشفيات باطن الجبل

تم النشر منذُ 16 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

في إطار سلسلة من الاجتماعات المقرر عقدها في المراكز والمستشفيات الصحية بباطن الجبل، أقيم الاجتماع الثالث الذي تمحور حول إيجاد آلية لضبط الموظفين والعاملين بالقطاع المتقاعسين عن العمل.

وتناول الاجتماع سُبل تحفيز العناصر الطبية والطبية المساعدة التي تقدم خدماتها في ظل الظروف الراهنة التي تشهدها ليبيا.

ونوقش في الاجتماع أوجه القصور المتعلقة بالمرافق الصحية، وأيضا برنامج معدلات الأداء، وإيجاد الحلول المُناسبة للعناصر التي تم تسكينها خارج معدلات الأداء منذ عام 2011 إلى 2013.

كما نوقشت إمكانيات المركز وقدرة الدولة على توفيرها في ظل الظروف التي تعيشها ليبيا الآن.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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