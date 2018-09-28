بسبب تهريب الوقود .. مقتل اثنين وإصابة ثلاثة بغريان 

أخبار ليبيا 24 – خاص

قضية تهريب الوقود، لا زالت تؤرق الدولة الليبية، وما شهدته مدينة غريان من اشتباكات مسلحة ليلة الخميس سببه عصابات التهريب .

فقد شهدت المدينة وبالتحديد في إحدى محطات التزود بالوقود بمنطقة القواسم اشتباك مسلح بين أفراد عصابة تهريب وبعض شباب المدينة، أسفرت عن وقوع قتلى وجرحى .

فقد أسفر الاشتباك مقتل شخصين من مجموعة تمتهن تهريب الوقود ضمن شبكة في المنطقة الغربية، وتمت إصابة ثلاثة من شباب المدينة حالتهم حرجة تم نقلهم لمستشفى الزنتان .

وأكدت مصادر متطابقة داخل غريان اليوم الجمعة، تسليم المتورطين في حادثة مقتل شخصين بالمدينة إلى النيابة العامة .

وأفادت المصادر أن الأوضاع الأمنية داخل المدينة تعد طبيعية، بعد اتفاق مكونات المدينة وأعيانها على التهدئة وتسليم المتورطين فوراً.

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