أخبار ليبيا 24 – خاص
قضية تهريب الوقود، لا زالت تؤرق الدولة الليبية، وما شهدته مدينة غريان من اشتباكات مسلحة ليلة الخميس سببه عصابات التهريب .
فقد شهدت المدينة وبالتحديد في إحدى محطات التزود بالوقود بمنطقة القواسم اشتباك مسلح بين أفراد عصابة تهريب وبعض شباب المدينة، أسفرت عن وقوع قتلى وجرحى .
فقد أسفر الاشتباك مقتل شخصين من مجموعة تمتهن تهريب الوقود ضمن شبكة في المنطقة الغربية، وتمت إصابة ثلاثة من شباب المدينة حالتهم حرجة تم نقلهم لمستشفى الزنتان .
وأكدت مصادر متطابقة داخل غريان اليوم الجمعة، تسليم المتورطين في حادثة مقتل شخصين بالمدينة إلى النيابة العامة .
وأفادت المصادر أن الأوضاع الأمنية داخل المدينة تعد طبيعية، بعد اتفاق مكونات المدينة وأعيانها على التهدئة وتسليم المتورطين فوراً.
بسبب تهريب الوقود .. مقتل اثنين وإصابة ثلاثة بغريان
أخبار ليبيا 24 – خاص
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