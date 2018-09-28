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مشروع لتنمية الشراكة بين زوارة والجميل

تم النشر منذُ 12 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

في إطار التعاون وتعزيز الشراكة وبناء مشروع السلام بين زوارة والجميل انطلقت ورشة عمل الشراكة الاجتماعية بمدينة الجميل، وتستمر هذه الورشة مدة يومين، تعرض التعريف بالشراكة الاجتماعية وأهميتها ودورها في التنمية المحلية وبناء السلام.

وتناول المشاركون في نهاية اليوم الثاني سبل تأسيس الشراكة الاجتماعية بمدينة الجميل، وتقع الورشة في إطار بناء مشروع السلام في زوارة والجميل، الذي يمتدد مدة ثلاثة أشهر من شهر سبتمبر إلى شهر نوفمبر.

وتلعب منظمات المجتمع المدني دوراً مهما في دعم المناهج المساندة، وتشكيل السياسات وعلاقات الشراكة التنموية، والإشراف على تنفيذها.

ويسعى القائمون على الورشة للتعريف بفعالية التنمية، ومشروع السلام، من خلال منظمات المجتمع المدنى، والبيئة الداعمة لها لتطوير إطار عام ومجموعة من المبادئ التوجهية لكيفية إيجاد البيئة الداعمة؛ من أجل تعزيز مؤشر الشراكة والتعاون الإنمائي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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