بعد فقدان السيطرة على طرابلس .. جويلي يدخل ورشفانة 

أخبار ليبيا 24 – خاص

شهدت منطقة النجيلة بورشفانة، صباح اليوم الجمعة، اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة بين مجموعات مسلحة.

ودارت الاشتباكات بين قوات وكتائب تابعة لآمر المنطقة العسكرية الغربية التابعة لحكومة الوفاق أسامة الجويلي، وأخرى تابعة لكتائب من طرابلس.

وتحاول قوات الجويلي السيطرة على محيط العاصمة طرابلس، ودعم القوات الموالية للمجلس الرئاسي، بعد فض الاشتباكات في طرابلس.

ومن جهته، طالب رئيس المجلس الأعلى ورشفانة المبروك بوعميد، جميع الأطراف المتصارعة في ورشفانة بوقف القتال فوراً من أجل الحفاظ على أرواح المواطنين.

وقال بوعميد، إن ما يحصل في ورشفانة هو استمرار للعبث بحياة الأبرياء، وهو استمرار لما قام به المجلس العسكري الزنتان بورشفانة سنة 2017 بحجة محاربة الجريمة، وبعد أن ظهرت الحقيقة للجميع بأن الهدف هو السيطرة على العاصمة طرابلس، وأحكام القبضة على المراكز الحيوية وصنع القرار، وما يحدث اليوم من قتال من المجموعات التابعة للأطراف التي تتصارع على طرابلس لا علاقة لقبيلة ورشفانة به ولا تملك أمر الأطراف المتقاتلة بالرغم أن الحرب داخل ورشفانة.

وحمل رئيس المجلس الأعلى ورشفانة المسؤولية القانونية والأدبية للجهات الرسمية لما يتعرض له الأبرياء من تهجير وقتل، ونحمل المسؤولية للأطراف المتقاتلة لما يحدث، ونطالبهم بوقف القتال من أجل الحفاظ على أرواح المواطنين.

يشار إلى أن القوات التابعة لحكومة الوفاق فقدت السيطرة على طرابلس بعد دخول قوات اللواء السابع للعاصمة، في محاولة منها لطرد المليشيات، حسب وصفها .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24