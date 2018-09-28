مستشفى طرابلس الطبي يوقع عقد بقيمة 4 ملايين دينار لتوفير الأدوية

ليبيا – وقع مدير عام مستشفى طرابلس الجامعي نبيل العجيلي أمس الخميس مع رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للشركة الليبية لاستثمار وتشغيل المرافق الصحية بدر الدين أبوحجر عقد لتوفير بعض الاحتياجات العاجلة للمستشفى من الادوية والمستلزمات الطبية والتجهيزات.

إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس وزراء الوفاق أشارت إلى أن العقد المبرم بين الطرفين جاء بناء على تعليمات وزير صحة الوفاق المكلف محمد هيثم و البالغ قيمته 4 ملايين و 100 ألف دينار وذلك حرصاً منه على توفير احتياجات المستشفى حتى يتمكن من تقديم خدماته للمرضى في مختلف التخصصات باعتباره وجهتهم من كل مناطق ليبيا.

وأثنى العجيلي على الخطوة التي قامت بها وزارة الصحة لتغطية بعض احتياجات المستشفى خلال الأشهر القادمة ليتمكن من أداء المهام الموكلة له خدمة للمرضى إلى حين توفير كل احتياجاته من قبل جهاز الإمداد الطبي.

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