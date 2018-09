مقتل 6 عناصر من العصابات التشادية إثر اشتباكات الجغبوب

المتوسط:

لقى اثنين من كتيبة سُبل السلام التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي، مصرعهما وقتل 6 عناصر من الجماعات التشادية، إثر اشتباكات ظهر اليوم الجمعة مع العصابات التشادية على بعد 60 كيلو شرق منطقة الجغبوب.

ومن جهته، أوضح الناطق باسم منطقة الكفرة العسكرية، مفتاح بوزيد، أن القتلى من الكتيبة هم أفراد الجندي”عبدالرحيم حوبا” و “جميل خطاب”، لافتاً إلى أن الاشتباكات كانت عنيفة بين الكتيبة والجماعات التشادية، بعد رصدها تتجول في المنطقة .

وأكد “بوزيد”، أن العصابات التشادية تتجول في المنطقة، وتمتهن الحرابة، والخطف على الطريق الرابط بين الكفرة وجالو، وتقوم بطلب الفدية مقابل الرهائن .

وأضاف أن الاشتباك استمر لأكثر من ساعتين، منوهاً إلى أن باقي أفراد الجماعات التشادية لاذوا بالفرار إلى الصحراء، وأن أفراد الكتيبة مازالوا يتتبعون أثرهم بالصحراء .

