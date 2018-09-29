منظمة حقوقية تدين اندلاع الاشتباكات في ورشفانة

أعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان بليبيا، عن استنكارها لاندلاع اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة بمنطقة النجيلة بورشفانة, غرب العاصمة طرابلس، صباح اليوم الجمعة.

كما أعربت المنظمة في بيان أصدرته اليوم الجمعة وخصت بوابة أفريقيا الإخبارية بنسخة منها، عن بالغ إدانتها للأطراف التي أشعلت مجدداً القتال في أحياء المحيط الغربي للعاصمة طرابلس، داعية لوقف فوري لإطلاق النار، مع الدعوة للالتزام بتعليمات المؤسسات ذات الشرعية، وأهمية اتخاذ التدابير لمحاسبة منتهكي القانون الدولي الإنساني، وضمان منع إفلاتهم من العقاب.

وقالت المنظمة في بيانها، “إنها في الوقت الذي تقدر فيه المنظمة جهود المبعوث الأممي غسان سلامة, بشأن تعيين مقرر دولي خاص لحقوق الإنسان بليبيا، فإنها تتطلع لجهود أكثر دقة وإتقان من قبل الأطراف الدولية والإقليمية لدعم جهود المبعوث الأممي وبجدية وإخلاص، والتوقف عن العبث بمصير المدنيين”، مؤكدة على ضرورة تفعيل دور المحكمة الجنائية الدولية في الملف الليبي وبصورة غير انتقائية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر من المصدر على موقع بوابة افريقيا