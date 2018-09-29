بوسبيحه يوجه هذه الرسالة لحكومة الثني وأهالي فزان

انتقد رئيس المجلس الأعلى لقبائل ومدن فزان، علي بوسبيحه، صمت الحكومات والأجهزة المختصة تجاه تردي الأوضاع في مدن الجنوب.

وقال بوسبيحة في تصريح خص بوابة أفريقيا الإخبارية بنسخة منه، “رئيس وزراء يضع حجر الأساس لمقبرة..وليس له ميزانية. ويعتمد على الاقتراض من المصارف لتسير وزارته الغير معترف بها دوليا..كيف يتأتى له تنفيذ مشاريع بالمليارات في المنكوبة فزان..كفاك ضحكا علينا أيها الثني، وعودك لنا منذ 2015 لم يتحقق منها حتى ترميم غرفة حارس.. ويا أهلي في فزان كفاية انبطاح وولاء لهذه الحكومة أو تلك. فالكل ينظر إليكم بنظرة دونية وما مجاملتهم لكم ووعودهم الزائفة إلا لتعزيز مركزهم التفاوضي أمام خصمهم والأطراف الدولية، كفانا خنوع. كفانا افتراق..لنعتمد على الذات ونكتشف قدراتنا، فالجميع محتاج إلينا..ولتكون منطقتنا جاذبة وليست طاردة”.

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