منطقة الكفرة العسكرية تعلن مقتل وجرح عدد من عناصرها

أعلنت منطقة الكفرة العسكرية مساء اليوم عن قتل و جرح عدد من أفرادها في اشتباك مع عصابة بالقرب من واحة الجغبوب .

و أوضحت المنطقة العسكرية بأن القتلى هم :

رع و / جميل خطاب عقوب التابع لكتيبة الشهيد سليمان بومطاري “452” التابعة لمنطقة الكفرة العسكرية

ومتطوع /عبدالرحيم حوبة التابع لكتيبة سبل السلام المنظوية تحت منطقة الكفرة العسكرية

وعدد 6 جرحى ويتلقون العلاج في مستشفى كل من الجغبوب وطبرق و هم:

متطوع /رمضان حسن

متطوع/سعيد الكاسح

متطوع/محمود رزي

متطوع/عبدالله فرج

متطوع/عبادي احنيش .

و أضافت المنطقة العسكرية بأن ” كتيبة سبل السلام التابعة لمنطقة الكفرة العسكرية في دورية لها على الحدود الليبية بالقرب من واحة الجغبوب اشتبكت مع عصابة مسلحة مارقة من المرتزقة تمتهن الخطف والحرابة وقتلت منهم 6 أشخاص و استولت على عدد 4 آليات مسلحة” على حد تعبيرها .

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