منطقة الكفرة العسكرية تعلن مقتل وجرح عدد من عناصرها

أعلنت منطقة الكفرة العسكرية مساء اليوم عن قتل و جرح عدد من أفرادها في اشتباك مع عصابة بالقرب من واحة الجغبوب .
و أوضحت المنطقة العسكرية بأن القتلى هم :
رع و / جميل خطاب عقوب التابع لكتيبة الشهيد سليمان بومطاري “452” التابعة لمنطقة الكفرة العسكرية
ومتطوع /عبدالرحيم حوبة التابع لكتيبة سبل السلام المنظوية تحت منطقة الكفرة العسكرية
وعدد 6 جرحى ويتلقون العلاج في مستشفى كل من الجغبوب وطبرق و هم:
متطوع /رمضان حسن
متطوع/سعيد الكاسح
متطوع/محمود رزي
متطوع/عبدالله فرج
متطوع/عبادي احنيش .
و أضافت المنطقة العسكرية بأن ” كتيبة سبل السلام التابعة لمنطقة الكفرة العسكرية في دورية لها على الحدود الليبية بالقرب من واحة الجغبوب اشتبكت مع عصابة مسلحة مارقة من المرتزقة تمتهن الخطف والحرابة وقتلت منهم 6 أشخاص و استولت على عدد 4 آليات مسلحة” على حد تعبيرها .
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