اخبار ليبيا الان

عملية نوعية لسبل السلام في الجغبوب

تم النشر منذُ 13 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قُتل 6 أشخاص تابعين للقوات التشادية الإجرامية بعد اشتباك مع كتيبة “سبل السلام” التابعة للقوات المسلحة في مدينة “الجغبوب” بينما فقدت الكتيبة جنديين من صفوفها جراء هذه الاشتباكات

الكتيبة تمكنت من التحفظ على 3 سيارات وجدت معهم، خصوصا وأن الجماعات التشادية التي تمتهن الحرابة والسرقة والخطف والمنتشرة في الجنوب الليبي دائما ما تشتبك مع القوات المسلحة التي تلاحقها في عمليات الخطف والتهريب

وقد أعلنت الكتيبة عبر صفحتها في مواقع التواصل الاجتماعي أن القوات المسلحة بعثت طائرة خاصة لنقل الجثامين والعودة بهم من الجغبوب ليتم دفنهم بين أهاليهم

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك