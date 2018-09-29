عملية نوعية لسبل السلام في الجغبوب

قُتل 6 أشخاص تابعين للقوات التشادية الإجرامية بعد اشتباك مع كتيبة “سبل السلام” التابعة للقوات المسلحة في مدينة “الجغبوب” بينما فقدت الكتيبة جنديين من صفوفها جراء هذه الاشتباكات

الكتيبة تمكنت من التحفظ على 3 سيارات وجدت معهم، خصوصا وأن الجماعات التشادية التي تمتهن الحرابة والسرقة والخطف والمنتشرة في الجنوب الليبي دائما ما تشتبك مع القوات المسلحة التي تلاحقها في عمليات الخطف والتهريب

وقد أعلنت الكتيبة عبر صفحتها في مواقع التواصل الاجتماعي أن القوات المسلحة بعثت طائرة خاصة لنقل الجثامين والعودة بهم من الجغبوب ليتم دفنهم بين أهاليهم

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