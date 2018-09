رئيس “الأعلى للقبائل”: لا ندعم أي طرف في اشتباكات ورشفانة

المتوسط:

أعلن رئيس المجلس الأعلى لقبائل ورشفانة، المبروك بوعميد، أنه لا يدعم أي طرف في اشتباكات ورشفانة، مؤكدًا أنه غير راضي عما يحدث من اشتباكات بين مجموعات من وشفانة مدعومة من أطراف أخرى بمنطقة نجيلة بورشفانة.

وأضاف “بوعميد”، في تصريحات متلفزة، أن الاشتباكات خلفت قتلى وجرحى وأدت لنزوح بعض العائلات من مناطق الاشتباكات.

وأوضح أن سبب اندلاع الاشتباكات هو دخول مجموعة مدعومة من المنطقة العسكرية الغربية لمنطقة نجيلة التي تسيطر عليها مجموعة مدعومة من الكتيبة ثلاثمائة وواحد التابعة للمنطقة العسكرية طرابلس، حسب قوله.

