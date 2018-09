“العربية لحقوق الإنسان” تستنكر الاشتباكات في ورشفانة

المتوسط:

استنكرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان بليبيا، الاشتباكات العنيفة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة التي اندلعت بمنطقة النجيلة بورشفانة, غرب العاصمة طرابلس، صباح أمس الجمعة.

وأعربت المنظمة في بيان، عن بالغ إدانتها للأطراف التي أشعلت مجدداً القتال في أحياء المحيط الغربي للعاصمة طرابلس، داعية لوقف فوري لإطلاق النار.

وطالبت المنطمة بالالتزام بتعليمات المؤسسات ذات الشرعية، وأهمية اتخاذ التدابير لمحاسبة منتهكي القانون الدولي الإنساني، وضمان منع إفلاتهم من العقاب.

وتابعت: “إنها في الوقت الذي تقدر فيه المنظمة جهود المبعوث الأممي غسان سلامة, بشأن تعيين مقرر دولي خاص لحقوق الإنسان بليبيا، فإنها تتطلع لجهود أكثر دقة وإتقان من قبل الأطراف الدولية والإقليمية لدعم جهود المبعوث الأممي وبجدية وإخلاص، والتوقف عن العبث بمصير المدنيين”، مؤكدة على ضرورة تفعيل دور المحكمة الجنائية الدولية في الملف الليبي وبصورة غير انتقائية”.

